Зак Браун: «Норрис и Сайнс работают как будущие чемпионы»

Руководитель «Макларена» Зак Браун доволен тем, как минувший сезон провели Ландо Норрис и Карлос Сайнс. По его словам, у обоих пилотов есть чемпионский потенциал.

— В 2019 году мы пережили много перемен, — цитирует GP Today Брауна. — Это совершенно разные пилоты. Никто из них не является чемпионом, но они работали очень хорошо. Они работали так, как будущие чемпионы мира. С Сайнсом приятно работать, у него уже большой опыт, он быстрый. Ландо очень молод, но на трассе уже показывает большую зрелость. Он тоже очень быстр. А вместе они шикарно работают и на трассе, и в гараже. Думаю, у нас с ними впереди плодотворные годы работы. Они подходят друг другу и нашей команде. Они оба понимаю, что им нужно, чтобы прибавить. На трассе они жестко борются, но нам понятно, что нет никакой неприязни между ними.