Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об инциденте на «Гран-при Великобритании». Он вылетел с трассы на 13-м круге и разбил болид.

«Я в порядке, — цитирует Квята Autosport. — Пока не знаю точно, что именно случилось. Перед аварией я отвлекся на переключатели на руле. Были некоторые проблемы с машиной, поэтому мне пришлось менять различные параметры.

В тот момент я фактически не смотрел на трассу. Я наехал на красный поребрик, после чего машину развернуло. Безусловно, сегодня у нас был шанс набрать много очков, гонка складывалась отлично. Так что такой итог, конечно, расстраивает, но это жизнь».

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). На третьем месте Шарль Леклер («Феррари»).