«Я фактически не смотрел на трассу». Квят — об аварии на «Гран-при Великобритании»
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об инциденте на «Гран-при Великобритании». Он вылетел с трассы на 13-м круге и разбил болид.
«Я в порядке, — цитирует Квята Autosport. — Пока не знаю точно, что именно случилось. Перед аварией я отвлекся на переключатели на руле. Были некоторые проблемы с машиной, поэтому мне пришлось менять различные параметры.
В тот момент я фактически не смотрел на трассу. Я наехал на красный поребрик, после чего машину развернуло. Безусловно, сегодня у нас был шанс набрать много очков, гонка складывалась отлично. Так что такой итог, конечно, расстраивает, но это жизнь».
Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). На третьем месте Шарль Леклер («Феррари»).
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/63893-ya-ne-smotrel-na-trassu-daniil-kvyat-ob-avarii-v-silverstoune