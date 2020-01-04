Нейрохирург Никола Аччарри отметил, что ситуация со здоровьем семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера крайне деликатна. В декабре 2013 года немец получил тяжелые травмы головы, катаясь на горных лыжах. Семья гонщика предпочитает не рассказывать о его здоровье.

-Н и у кого нет доказательств того, о чем говорится публично, и информации очень мало, — цитирует Анчарри motorsport.com. — Понятно, что представляя его ситуацию через шесть лет после аварии, мы должны представить себе человека, очень сильно отличающегося от того, которого мы помним.

Состоние Михаэля требует пристального внимания, которое касается не только результатов черепно-мозговой травмы. У него должна быть команда физиотерапевтов, способных помочь избежать последствий длительного ухода. Я имею в виду мышечную атрофию, поражение сухожилий, остеопороз. Это очень деликатная ситуация, которая в случаях с меньшим объемом финансирования часто приводит к раннему концу, потому что могут возникнуть необратимые последствия.