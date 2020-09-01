Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о своем отставании от партнера по команде, Льюиса Хэмилтона, в личном зачете «Формулы-1» сезона-2020. После 7 гонок сезона Боттас занимает 3-е место, уступая лидирующему в чемпионате Хэмилтону 50 очков.

— Я делаю все, что в моих силах, — цитирует GPFans Боттаса. — Факт в том, что борьба еще не окончена. Впереди еще 10 этапов. К тому же, во время первой гонки в Сильверстоуне я сошел из-за прокола в самом конце и не смог набрать очки. Если бы я хотел сдаться, то сидел бы дома. Тем не менее, я продолжу бороться и пытаться найти для себя новые возможности. Мне нужно делать все идеально.

Следующий этап «Формулы-1» — «Гран-при Италии» — пройдет с 4 по 6 сентября.