Валттери Боттас: «Мое отставание от Хэмилтона сокращается»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что ему не хватило стабильности в этом сезоне, чтобы навязать борьбу партнеру по команде Льюису Хэмилтону. За четыре этапа до конца сезона финн проигрывает британцу 64 очка.

— Я уверен, что всегда можно прибавить, — цитирует ESPN Боттаса. — В квалификации у меня была хорошая скорость. Но не хватало стабильности. Поэтому я не мог проводить чисто сессии в третьем сегменте так часто, как хотелось бы. Это сказывалось на стартовых позициях. Мне нужно над этим работать, минимизировать ошибки и максимально использовать каждую возможность. Сейчас я стал эффективнее работать с инженерами, это уже ощущается в гонках. Мое отставание от Льюиса сокращается. Хочется быть быстрее, но нужна стабильность. Верю, что смогу ее обрести.