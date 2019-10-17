В «Торо Россо» объяснили, почему хотят оставить Квята у себя

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, почему хочет видеть в следующем сезоне в своей команде Даниила Квята и Пьера Гасли. Пилоты выступают в нынешнем сезоне за итальянскую команду, и оба имеют опыт выступлений за «Ред Булл».

— Они делают мою жизнь проще, потому что уже многое знают, — цитирует Auto Hebdo Тоста. — Мне не нужно их учить. Возможно, они перешли в «Ред Булл» слишком рано. Я часто говорю, что для меня идеально работать с пилотами по три года. Это был непростой опыт для обоих. Посмотрим, что решат в «Ред Булле» по поводу следующего сезона. Они оба очень быстры, и мы довольны их работой. Лично я надеюсь, что Даниил и Пьер продолжат работу с нами в 2020 году. Решение должно быть объявлено после гонки в Мексике.

В случае с Пьером все немного иначе, чем с Квятом. Гасли нас покидал ненадолго. Когда увидел его летом в нашем офисе, сказал, что он будто и не уходил. Даниил дольше работал с «Ред Буллом». Но оба они быстро приспособились снова к команде и машине. Мне трудно судить, что было не так у Гасли в «Ред Булле», потому что я не находился в той команде. Возможно, его не устраивало поведение машины. У него также были две аварии во время зимних тестов. Это подорвало его уверенность. Но в мире «Формулы-1» у вас должна быть стальная психика, особенно если ваш оппонент — Макс Ферстаппен.