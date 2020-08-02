Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями после «Гран-при Великобритании». Он занял третье место. Победил Льюис Хэмилтон («Мерседес»), вторым стал представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

«Интересная гонка, — сказал Леклер в интервью после соревнований. — Я услышал, что были проблемы у Боттаса. Нам с этим повело. Мы сделали самое лучшее, на что были способны в этой гонке. Да, во определенной степени нам повезло, у нас не такой большой потенциал. Но таковы гонки. В первую очередь, надо разобраться, что произошло с шинами».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят разбил болид на 13-м круге и сошел с дистанции.