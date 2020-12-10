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В «Мерседес» рассказали, что Хэмилтон рискует пропустить вторую гонку подряд

10 декабря 2020, 08:58
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф рассказал о состоянии пилота команды, Льюиса Хэмилтона, который пропустил предыдущий этап, «Гран-при Сахира», из-за коронавируса.

— Вопрос о том, кто за нас выступит в Абу-Даби, все еще остается открытым, — приводит пресс-служба «Мерседес» слова Вольффа. — Состояние Льюиса улучшается, но мы пока не знаем, сможет ли он сесть за руль в эти выходные. Мы делаем все, что от нас зависит ради его возвращения в болид как можно раньше, но здоровье важнее.

В случае, если Хэмилтон не сможет выступить на «Гран-при Абу-Даби», его вновь заменит пилот «Уильямс» Джордж Расселл. Этап в ОАЭ, который станет последним в сезоне-2020, пройдет с 11 по 13 декабря.

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