В «Мерседес» рассказали, что Хэмилтон рискует пропустить вторую гонку подряд

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф рассказал о состоянии пилота команды, Льюиса Хэмилтона, который пропустил предыдущий этап, «Гран-при Сахира», из-за коронавируса.

— Вопрос о том, кто за нас выступит в Абу-Даби, все еще остается открытым, — приводит пресс-служба «Мерседес» слова Вольффа. — Состояние Льюиса улучшается, но мы пока не знаем, сможет ли он сесть за руль в эти выходные. Мы делаем все, что от нас зависит ради его возвращения в болид как можно раньше, но здоровье важнее.

В случае, если Хэмилтон не сможет выступить на «Гран-при Абу-Даби», его вновь заменит пилот «Уильямс» Джордж Расселл. Этап в ОАЭ, который станет последним в сезоне-2020, пройдет с 11 по 13 декабря.