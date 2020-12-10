В «Хаас» расстроены из-за поступка Мазепина

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал скандал с участием российского гонщика команды Никита Мазепина.

— Мы ясно дали понять, что разберемся с инцидентом внутри команды, но мы точно не позволим про это забыть, — приводит GPFans слова Штайнера. — Никита должен стать лучше. Я не хочу комментировать, что мы делаем и как. Мы знаем, что делаем. Мы очень расстроены тем, что произошло и было опубликовано. Мы серъезно относимся к ситуации, но я не буду публично вдаваться в детали.

Ранее Мазепин выложил у себя в Instagram видео, в котором в шутку пристает к своей подруге, а та делает вид, что против этого и показывает спортсмену средний палец. Видео было удалено из соцсети спортсмена, но успело распространиться в интернете. Инцидент получил широкую огласку, была создана петиция с призывом лишить россиянина места в «Хаас», которую подписали более 25 тысяч человек.

В среду, 9 декабря Мазепин публично извинился за свое поведение в опубликованном видео. Команда «Хаас» выступила с заявлением, в котором действия гонщика названы «отвратительными», а команда намерена провести внутреннее расследование.