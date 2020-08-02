В «Альфа Таури» считают, что Квят сошел из-за прокола колеса

Причиной схода российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на «Гран-при Великобритании» мог стать прокол колеса. Об этом заявил руководитель команды Франц Тост.

«Из-за штрафа Даниил начал гонку с 19-го места, но он хорошо стартовал и сразу включился в борьбу, вскоре догнав Пьера, который шел 12-м, — цитирует Тоста Autosport. — На момент аварии в Maggotts он был прямо позади.

Нам еще предстоит установить точную причину, но, похоже, Даниил сошел из-за прокола заднего колеса. Самое главное, что обошлось без травм. Жаль, что гонка так закончилась, он показывал хороший темп и мог, как и Пьер (Гасли — Прим. «СЭ»), финишировать в очках».

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Британец сумел удержать лидерство, несмотря на прокол на последнем круге.