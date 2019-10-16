Тото Вольфф объяснил причины успеха «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф после шестой подряд победы в Кубке конструкторов рассказал о секретах успеха немецкой команды.

- Ну, за полминуты на такой вопрос не ответишь, но если кратко, то главная причина успеха заключается в людях, — цитирует Вольффа Motorsport. — Для того, чтобы достигнуть наивысшего результата, нужно собрать все силы и не забывать ни о каких мелочах.

Искать виноватых не в наших правилах, мы стараемся скорее вдохновлять сотрудников, когда возникают проблемы. Но это не какой-то единичный момент, когда ты говоришь людям: «Время собраться». Это общая атмосфера, которая живет в команде и делает нас сильными.

Что касается наших соперников, то я не знаю, как у них с этим обстоят дела. Но полагаю, что они также очень компетентны.