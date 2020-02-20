Тост считает, что Квят и Гасли рано перешли в «Ред Булл»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о Данииле Квяте и Пьере Гасли. Ранее оба гонщика выступали за «Ред Булл».

— Квят и Гасли слишком рано перешли в «Ред Булл», — цитирует Тоста GrandPX. — Изначально таких планов не было. Но Феттель ушел в «Феррари» поэтому Квяту пришлось занять его место. А Гасли пришел на место ушедшего в «Рено» Риккьярдо. Если бы не это, оба остались бы в «Торо Россо».