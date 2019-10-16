«Торо Россо» разрешили сменить название

Команда «Торо Россо» сменит свое название с 2020 года, сообщает Motorsport. Комиссия Формулы-1 одобрила это решение. «Торо Россо» будет называться «Альфа Таури» (AlphaTauri) — в честь нового бренда «Ред Булла», который владеет командой.

Напомним, что «Торо Россо» с 2006 года выступает под этим именем. Тогда «Ред Булл» купил «Минарди» и переименовал ее.

Год назад процедуру переименования прошел «Заубер», который стал называться «Альфа Ромео» без смены собственника.