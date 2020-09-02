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The-Race: Квят может продолжить карьеру в «Формуле-Е»

08:13
Даниил Квят. Фото Red Bull
Даниил Квят. Фото Red Bull
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Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят может покинуть «Формулу-1» после сезона-2020, сообщает The-Race.

По информации источника, 26-летний гонщик рассматривает возможность перехода в гоночную серию «Формула-Е». Сообщается, что помимо него данный вариант рассматривают еще три пилота «Формулы-1» — Ромен Грожан, Антонио Джовинацци и Нико Хюлькенберг.

Контракт Квята с «Альфа Таури» действует до конца сезона-2020. После семи гонок сезона на счету российского пилота 2 очка.

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