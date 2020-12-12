Шумахер поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-1»

Пилот «Хаас» Мик Шумахер поделился мнением о своем дебюте за рулем болида «Формулы-1». В пятницу сын семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера провел первую свободную практику «Гран-при Абу-Даби» в составе американской команды.

— Я бы сказал, что все прошло гладко, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Шумахера. — Не было серьезных проблем, меня не развернуло, на трассе не случилось ничего плохого. Очевидно, я все еще пытаюсь привыкнуть к машине «Формулы-1». В любом случае, я счастлив, потому что сделал серьезный шаг вперед.

Мик Шумахер займет место боевого пилота «Хаас» с сезона-2021. Его партнером по команде станет россиянин Никита Мазепин.