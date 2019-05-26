Шарль Леклер: "Буду рисковать, даже если это может привести к вылету"

Пилот "Феррари" Шарль Леклер обещает, что будет рисковать в домашней гонке "Гран-при Монако". Из-за ошибки команды монегаск в квалификации показал только 16-й результат.

– Это очень меня расстроило, потому что я долго ждал домашней гонки, – цитирует F1i Леклера. – Но я ничего не могу изменить. Нужно идти дальше. Я сделаю все, чтобы прорваться. Но это будет не так просто, как в Баку. Я буду рисковать, даже если это может привести к вылету. Говорят, что возможен дождь. Это сыграло бы мне на руку. Чем сложнее условия на трассе, тем лучше для меня.