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Себастьян Феттель: «Я сосредоточен на «Формуле-1» и не рассматриваю альтернативные варианты»

1 сентября 2020, 15:30
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о планах по продолжению карьеры. Немец станет свободным агентом по окончании сезона-2020.

— Я не очень заинтересован в том, чтобы подписываться с командой, которая не собирается бороться за достойные места и не имеет планов на будущее, — цитирует Motorsport.com Феттеля. — Пока непонятно, как изменения в регламенте в 2022 году повлияют на ситуацию в «Формуле-1» и многие команды, конечно, надеются на многое. Сейчас я сосредоточен на «Формуле-1» и не рассматриваю альтернативные варианты.

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