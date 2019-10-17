Себастьян Феттель: «Титулы Хэмилтона нельзя объяснять только быстрой машиной»

Четырехкратный чемпион мира в «Формуле-1» Себастьян Феттель не считает, что чемпионские титулы Льюиса Хэмилтона обусловлены только наличием быстрой машины у британца. Хэмилтон в нынешнем сезоне близок к завоеванию шестого чемпионства.

— Он заслужил свои титулы, — цитирует GPToday Феттеля. — Очевидно, что у «Мерседеса» лучшая машина в последние несколько лет. Есть другие гонщики, которые имели хорошие шансы на победу. Но титул — это нечто большее. Нужно сочетание факторов. Необходимо это признавать. Совместная работа Хэмилтона и «Мерседеса» привела к тому, что их трудно победить. Речь не о Льюисе и о «Мерседесе» отдельно. Это сочетание. Они очень мало ошибаются. Несправедливо приписывать все заслуги только одному фактору.