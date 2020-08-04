Себастьян Феттель: «Не жалею о времени в «Феррари», хотя иногда не получал необходимой поддержки»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель оценил свое выступление за команду. Немец перешел к «красным» в 2015 году, после сезона-2020 он покинет коллектив.

— Не жалею о времени в «Феррари», — цитирует Bild Феттеля. — Думаю, что в какие-то моменты я, возможно, не получал той поддержки, о которой просил, но в целом вокруг меня всегда были люди, готовые помочь и на трассе, и на базе.

В этом году мы, к сожалению, спустились в середину пелотона, сражаемся с «Макларенами» и «Рено», но я в любом случае чувствую себя конкурентоспособным. Хочу сделать правильным выбор. Может, через две недели или позже скажу о своем решении. Я никуда не спешу.