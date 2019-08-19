Русинов считает, что у Албона, Квята и Гасли равные шансы стать напарником Ферстаппена в следующем сезоне

Российский гонщик, победитель серии Ле-Ман-2004 в классе N-GT Роман Русинов — о шансах пилота «Торо Россо» Даниила Квята стать партнером Макса Ферстаппена по «Ред Буллу» на следующий сезон.

— Думаю, что решение заменить Гасли на Албона было принято гораздо раньше уикенда в Германии, где Даня взял подиум, — цитируют Русинова «Известия». — При этом важно понимать, что ни у кого в «Ред Булле» нет стопроцентной гарантии на это место. У Албона, Квята и Гасли примерно равные шансы стать напарником Ферстапенна на следующий сезон. После девяти оставшихся гонок они выберут лучшего. Поэтому россиянин сохраняет шансы вернуться в «Ред Булл», главное — хорошо проявить себя в оставшихся гонках. Сам факт, что его вернули в «Формулу-1» после годового перерыва, говорит о том, что в системе «быков» в нем заинтересованы.

Даниил Квят занимает девятое место в чемпионате, имея в активе 29 очков.