Росберг считает, что в штрафе Ферстаппена виновата команда

Экс-чемпион мира Нико Росберг заявил, что в инциденте с Максом Ферстаппено и Валттери Боттасом на "Гран-при Монако" полностью виновата команда "Ред Булл". Он считает, что команда голландца должна была предупредить его о том, что мимо по пит-лейну едет соперник.

- В "Ред Булле" совершили ошибку. Они могли бы по крайней мере предупредить Макса, что мимо едет Боттас. Мой гоночный инженер всегда держал меня в курсе происходящего на пит-лейне. "Ред Булл" ничего не сказали Максу, – цитирует Росберга Autosport. – Победа и поражение зависят именно от таких мелочей. "Ред Булл" сплоховали в этом эпизоде.

Ферстаппен при выезде с пит-стопа не оставил места сопернику, и тот повредил колесо об ограждение.

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