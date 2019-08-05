Роман Русинов: "Квят может вновь заинтересовать топ-команды"

Российский гонщик, победитель серии Ле-Ман-2004 в классе N-GT Роман Русинов поделился мнением о выступлении пилота "Торо Россо" Даниила Квята в первой половине сезона "Формулы-1".

– Квят провел достойную первую половину сезона после возвращения в "Формулу-1", – цитируют "Известия" Русинова. – Даже для пилота с опытом выступлений в "Королевских гонках" не просто вернуться туда после года отсутствия, поэтому трудности, преследовавшие Даниила в ряде Гран-при, были ожидаемы. Но радует, что он сумел собраться и выжать из себя на данный момент все что можно, попав шесть раз в очковую зону и один раз на подиум.

Даниил может продолжить успешно выступать в оставшейся части сезона и вновь заинтересовать топ-команды. Сейчас Квят показывает, что способен выжимать из себя и своего болида максимум на уровне "Торо Россо". И если он продолжит спокойно и планомерно идти к своей цели, то в скором времени у него появятся шансы вновь попробовать себя в Red Bull Racing или другой конюшне подобного статуса.

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