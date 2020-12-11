Расселл заявил, что не собирается уходить из «Уильямс» в 2021 году

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл заявил, что не планирует покидать команду в 2021 году.

После «Гран-при Сахира» гонщик, заменявший в «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, заявил, что его выступление «добавит головной боли» руководителю «серебряных стрел» Тото Вольффу.

— Я сказал это в пылу борьбы, на эмоциях, — приводит RaceFans слова Расселла. — У меня есть контракт с «Уильямс», я буду выступать за эту команду в 2021 году. Мой менеджмент — это «Мерседес», я подписал контракт с командой в 2016 году. Команда вложилась в меня, и я благодарен ей за это.

Расселл проведет заключительный этап сезона-2020, «Гран-при Абу-Даби», за рулем «Уильямс». Льюис Хэмилтон, пропускавший «Гран-при Сахира» из-за коронавируса, выздоровел и сможет принять участие в гонке.