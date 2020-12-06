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Расселл признан гонщиком дня на «Гран-при Сахира»

6 декабря 2020, 23:04
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Гонщиком дня на «Гран-при Сахира» был признан Джордж Расселл, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

В текущем сезоне он выступал за «Уильямс», но на нынешней гонке представлял «Мерседес». Он заменил заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона.

По ходу гонки Расселл лидировал, но ему пришлось еще раз зайти на пит-стоп из-за того, что механики перепутали комплект шин. В итоге он занял девятое место. Победил пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Третьим стал его партнер Лэнс Стролл. На второй позиции Себастьян Окон из «Рено».

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