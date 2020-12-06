Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес стал победителем «Гран-при Сахира». Вторым стал Эстебан Окон («Рено»). На третьей позиции партнер Переса по команде Лэнс Стролл.

Российский пилот «Альфа Таури» Дании Квят стал седьмым. Напомним, гонку из-за положительного теста на коронавирус пропустил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который уже обеспечил себе чемпионство.

Для Переса это первая победа в карьере, для Окона — первый подиум. Также это первая победа в истории команды «Рейсинг Пойнт».

Бахрейн

Чемпионат мира

16-й этап

«Гран-при Сахира»

1. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1:31.15,114

2. Эстебан Окон (Франция, Renault) — отставание 10,518

3. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 11,869

4. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 12,580

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 13,330

6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 13,842

7. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 14,534

8. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 15,389

9. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 18,556

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 19,541

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 20,527

12. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 22,611

13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 24,111

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 26,153

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 32,370

16. Джек Эйткен (Великобритания, Williams) — 33,674

17. Пьетро Фиттипальди (Бразилия, Haas) — 36,858

Не финишировали: Николас Латифи (Канада, Williams), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 332. 2. Валттери Боттас — 205. 3. Макс Ферстаппен — 189. 4. Серхио Перес — 125. 5. Даниэл Риккьярдо — 112. 6. Шарль Леклер — 98. 7. Карлос Сайнс — 97. 8. Александр Албон — 93. 9. Ландо Норрис — 87. 10. Ленс Стролл — 74. 11. Пьер Гасли — 71. 12. Эстебан Окон — 60. 13. Себастьян Феттель — 33. 14. Даниил Квят — 32. 15. Нико Хюлькенберг — 10. 16. Антонио Джовинацци — 4. 17. Кими Райкконен — 4. 18. Джордж Расселл — 3. 19. Ромен Грожан — 2. 20. Кевин Магнуссен — 1. 21. Николас Латифи — 0. 22. Пьетро Фиттипальди — 0. 23. Джек Эйткен — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 540. 2. Red Bull — 282. 3. Racing Point — 194. 4. McLaren — 184. 5. Renault — 172. 6. Ferrari — 131. 7. AlphaTauri — 103. 8. Alfa Romeo — 8. 9. Haas — 3. 10. Williams — 0