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Перес стал первым мексиканцем за 50 лет, выигравшим гонку «Формулы-1»

6 декабря 2020, 23:37
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Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес выиграл «Гран-при Сахира». Он стал первым представителем Мексики за 50 лет, который выиграл гонку «Формулы-1».

В 1970 году другой мексиканец Педро Родригес стал победителем «Гран-при Бельгии». Со дня его победы прошло 50 лет, пять месяцев и 29 дней.

Сам Перес выиграл впервые в карьере. Для его нынешней команды эта победа также стала первой в «Ф-1». Вторым стал Эстебан Окон («Рено»), третьим — Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»).

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