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Перес — лидер второго дня тестов в Барселоне, Хэмилтон — седьмой

20 февраля 2020, 15:27
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В Барселоне проходит второй день предсезонных тестов «Формулы-1». Лучшее время утренней сессии — у Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт». На второй строчке находится пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо, на третьем месте — Александр Албон из «Ред Булла». Действующий чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занял лишь седьмое место по итогам утренней сессии тестовых заездов.

Формула-1

Барселона

20 февраля

Тесты

1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.17,347 (48 кругов)

2. Даниэль Риккьярдо («Рено») +0,402 (41)

3. Алекс Албон («Ред Булл») +0,808 (59)

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,818 (76)

5. Джордж Рассел («Уильямс») +0,919 (71)

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,988 (49)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,040 (106)

8. Ромен Грожан («Хаас») +1,149 (87)

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,161 (65)

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,190 (48)

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