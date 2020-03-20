Бывший тест-пилот «Макларена» Педро де ла Роса считает, что сильнейшим составом в истории «Формулы-1» обладала его команда в 2007 году. Тогда за нее выступали Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо — в том сезоне оба гонщика набрали по 109 очков, но уступили чемпионский титул Кими Райкконену на «Феррари».

— Я был удивлен, когда между ними возникла вражда, — цитирует F1i де ла Роса. — Если оглянуться назад, то, пожалуй, эта пара пилотов была самой сильной из когда-либо существовавших. Да, есть Сенна и Прост. Но я всегда считаю, что молодое поколение лучше. Сенна и Прост мои герои, вечные герои. Но Хэмилтон и Алонсо были на невероятном уровне. Я думал, что они с другой планеты. Но не ожидал, что отношения между ними разрушатся. Было очень жалко, потому что они могли принести много титулов «Макларену».

Я уверен, что они всегда уважали друг друга на трассе. Они понимали, что соперник очень силен. Хотя никогда не говорили об этом публично, они уважали друг друга. Между ними всегда были бои, но справедливые.