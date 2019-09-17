Организаторы «Гран-при Сингапура» обеспокоены смогом

Организаторы «Гран-при Сингапура» обеспокоены экологической обстановкой в регионе перед гонкой. Лесные пожары в соседней Индонезии привели к тому, что Сингапур периодически накрывает плотным смогом, что может угрожать здоровью участников и зрителей «Гран-при Сингапура», который состоится в ближайшие выходные.

— Мы разработали план, согласовали его со всеми сторонами, включая «Формулу-1», — приводит AFP слова представителя автодрома «Марина-Бэй». — Если из-за смога возникнут проблемы с видимостью, угрозы общественному здоровью или организационные трудности, мы примем соответствующие меры и будем коллективно решать, что делать с «Гран-при».