Окон считает, что финиш на подиуме доказывает его профессионализм

Пилот команды «Рено» Эстебан Окон оценил свое выступление на «Гран-при Сахира». Он занял второе место.

«У меня нет слов, эмоции переполняют, — сказал Окон в интервью после гонки.- Это был очень тяжелый сезон. Я постоянно прогрессировал, продолжал тяжело работать. Я очень доволен. Финишный подиум — это отличный показатель моего гоночного профессионализма».

Победу в гонке одержал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Третье место занял его партнер по команде Лэнс Стролл.