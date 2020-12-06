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Окон считает, что финиш на подиуме доказывает его профессионализм

6 декабря 2020, 22:54
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Пилот команды «Рено» Эстебан Окон оценил свое выступление на «Гран-при Сахира». Он занял второе место.

«У меня нет слов, эмоции переполняют, — сказал Окон в интервью после гонки.- Это был очень тяжелый сезон. Я постоянно прогрессировал, продолжал тяжело работать. Я очень доволен. Финишный подиум — это отличный показатель моего гоночного профессионализма».

Победу в гонке одержал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Третье место занял его партнер по команде Лэнс Стролл.

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