"Могло быть и хуже". Боттас - о "Гран-при Монако"

Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас - о выступлении на "Гран-при Монако". Он финишировал четвертым, но после штрафа Макса Ферстаппена переместился на третье место. Первым стал его партнер Льюис Хэмилтон.

- По какой-то причине я потерял время на пит-стопе и из-за этого выехал бок о бок с Максом. Он не оставил мне места, и я проколол колесо, – цитирует Боттаса Autosport. – Я боялся, что после пит-стопа вернусь в конце пелотона, но, к счастью, потерял всего несколько позиций. Поэтому мне ещё повезло – могло быть и хуже.

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