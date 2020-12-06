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Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-2»

6 декабря 2020, 16:07
Мик Шумахер. Фото AFP
Мик Шумахер. Фото AFP
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Победителем сезона в «Формуле-2» стал немецкий гонщик Мик Шумахер. Его отец — знаменитый пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер.

Со следующего сезона Шумахер-младший будет выступать в «Формуле-1» за «Хаас». Его партнером будет россиянин Никита Мазепин.

Отметим, что Шумахер стал чемпионом, несмотря на неудачное выступление в последней гонке сезона. Он стал только 18-м, но его соперник в борьбе за титул Каллум Айлотт упустил свой шанс, заняв десятое место.

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