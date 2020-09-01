Пилот команды «Формулы-2» Prema Мик Шумахер рассказал, как относится к слухам о своем переходе в «Формулу-1» в 2021 году.

— Воспринимаю это как комплимент, — цитирует GrandPX Шумахера. — Это показывает, что я прогрессирую в тех аспектах, в которых должен. Тем не менее, я сейчас не в том положении, чтобы делать громкие заявления. Это было бы неправильно. Еще рано говорить о чем-то конкретном, особенно с учетом того, что все планы на этот год изменились из-за коронавируса. Я просто жду и стараюсь выполнять свою работу, как гонщик. Посмотрим, может, что-то будет понятно в ближайшие несколько недель.