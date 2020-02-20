«Мерседес» подозревают в нарушении регламента из-за необычного рулевого управления

«Мерседес» подозревают в нарушении регламента «Формулы-1» из-за необычного рулевого управления, сообщает Autosport.com.

Как пишет издание, во время утренней сессии второго дня тестовых заездов в Барселоне было обнаружено, что пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон двигает рулевую колонку на прямых, после чего меняется угол развала и схождения колес.

— Высокопоставленный источник в «Мерседесе» подтвердил, что это техническое решение установлено не только на тесты, — цитирует Autosport.com инсайдера Теда Кравитца. — Видимо, в этой команде работают настолько умные люди, что они придумали, как использовать рулевое управление в моменты бездействия, например, для изменения дорожного просвета.