«Мерседес» подозревают в нарушении регламента из-за необычного рулевого управления
«Мерседес» подозревают в нарушении регламента «Формулы-1» из-за необычного рулевого управления, сообщает Autosport.com.
Как пишет издание, во время утренней сессии второго дня тестовых заездов в Барселоне было обнаружено, что пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон двигает рулевую колонку на прямых, после чего меняется угол развала и схождения колес.
— Высокопоставленный источник в «Мерседесе» подтвердил, что это техническое решение установлено не только на тесты, — цитирует Autosport.com инсайдера Теда Кравитца. — Видимо, в этой команде работают настолько умные люди, что они придумали, как использовать рулевое управление в моменты бездействия, например, для изменения дорожного просвета.
En este v?deo de @f1 se ve perfectamente como Hamilton mueve el volante hacia ?l y lo aleja antes y despu?s de la frenada. Solo puedo pensar que tambi?n mueve la cremallera de direcci?n y con eso cambia el reglaje de convergencia (toe) de la suspensi?n. Si es as?, es bestial. pic.twitter.com/86qaA0QcA1— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 20, 2020
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/61213-mercedes-namerena-ispolzovat-hitruyu-sistemu-ne-tolko-na-testah