«Я подвел многих людей. Обещаю, что извлеку урок». Мазепин извинился за свое поведение

Российский гонщик Никита Мазепин выступил с официальным заявлением по поводу скандала с его участием.

Пилот, подписавший контракт с командой «Формулы-1» «Хаас», выложил у себя в Instagram видео, в котором в шутку пристает к своей подруге, а та делает вид, что против этого и показывает спортсмену средний палец. После появления видео в сети появилась петиция с требованием разорвать контракт с Мазепиным.

«Я хочу извиниться за свои недавние действия, неподобающее поведение и за то, что опубликовал это в сети. Извиняюсь за ущерб, который я принес команде «Хаас» и поставил ее в неловкое положение. Как пилот «Формулы-1», я должен придерживаться высоких стандартов и признаю, что подвел многих людей. Я обещаю, что извлеку урок из этого», — написал у себя в Twitter Мазепин.

Мазепин должен начать выступления в «Формуле-1» с сезона-2021. Помимо него, контракт с «Хаас» подписал сын семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера, Мик Шумахер.