Маттиа Бинотто: «Теперь Феттель знает, чего ждать от Леклера»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал слухи о будущем Себастьяна Феттеля. Контракт немецкого четырехкратного чемпиона мира истекает в конце нынешнего года, но стороны ведут переговоры о его продлении.

— Он в очень хорошей форме, — цитирует Crash Бинотто. — Думаю, он знает, что ему нужно сделать. Это ключевой момент в его карьере, потому что его действия будут важны для будущего контракта. Все в его руках. Поэтому он очень мотивирован, я думаю. Прошлый год был для него важным. Выступление Леклера застало его врасплох. Теперь он подготовлен, знает, чего ожидать.