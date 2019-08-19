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Маттиа Бинотто: «Феттель по-прежнему хочет стать чемпионом с «Феррари»

19 августа 2019, 19:37
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отметил, что Себастьян Феттель по-прежнему хочет завоевать чемпионство с итальянской командой. В нынешнем сезоне «Феррари» значительно уступает «Мерседесу».

— Думаю, что его конечная цель неизменна, — цитирует F1i Бинотто. — Он хочет стать чемпионом мира с «Феррари». Начало сезона нас разочаровало, после него мы далеки от достижения цели в этом году. Но он знает, что должен делать. Он знает, что ему нужно. Феттель все анализирует и очень помогает команде. Мы на верном пути.

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