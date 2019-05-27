Макс Ферстаппен: "Сделал все, что мог в погоне за Хэмилтоном"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен - о "Гран-при Монако". Он занял четвертое место, а победил представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Из-за пятисекундного штрафа голландец переместился со второго на четвертое место.

- Обидно получить штраф, но я сделал все, что мог в погоне за Льюисом, – цитирует Ферстаппена Autosport. – После пит-стопа я надавил на него. Он прибавил, после чего у него начались проблемы с шинами. Я принялся его атаковать, но в туннеле мне не удавалось подобраться к нему на достаточное близкое расстояние, чтобы обогнать. Преследовать его в воздушном потоке было тяжело. Гонка получилась интересной, но хотелось бы подняться на подиум.

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