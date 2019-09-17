Макс Ферстаппен: «На оставшихся трассах «Ред Булл» должен быть конкурентоспособным»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящей гонки «Гран-при Сингапура». По его словам, трасса подходит его машине.

— Оставшиеся трассы не так плохи для нас, — цитирует GPToday Ферстаппена. — Возможно, в Остине будет более тяжело из-за длинных прямых. «Феррари» очень хороша в этом. Могут быть проблемы в Бразилии. Но остальные трассы позволяют нам быть конкурентоспособными. К тому же во второй части сезона мы обычно прибавляем. Так должно быть и на этот раз. Сингапур? Все должно для нас хорошо сложиться. Хотя у «Феррари» отличная максимальная скорость. Посмотрим, сможем ли побороться.