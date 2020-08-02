Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров высказал мнение о сходе российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята на «Гран-при Великобритании». Россиянин на 13-м круге вылетел с трассы и разбил болид.

«Есть предположение, что что-то было с машиной, — написал Петров в Instagram. — Либо прокол, либо проблема с подвеской. Еще в этом повороте присутствует кочка, которая дает очень сильную компрессию! При этом вход в этот поворот проходит практически по прямой, на полном газу! А в правый поворот уже заезжаешь либо сбросом, либо в полный газ. Поэтому давайте дождемся, что скажет Даня по поводу этой ситуации. Но очень обидно! Страшная авария».

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). На третьем месте Шарль Леклер («Феррари»).