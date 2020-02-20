Леклер объяснил, почему «Феррари» показала 11-е время в первый день тестов в Барселоне

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему болид его команды показал лишь 11-е время в первый день тестов «Формулы-1» в Барселоне.

— В этом году команда избрала другой подход к работе, — цитирует PlanetF1 Леклера. — Год назад болид «Феррари» был быстрейшим на трассе, но не лучшим образом выступил в первой гонке сезона. Мы усвоили этот урок и решили сосредоточиться на себе. Постараемся как можно лучше разобраться в особенностях новой машины, а над скоростью поработаем позже. В среду мы сравнивали данные с симулятора и данные с трассы, это больше интересно инженерам, чем гонщикам, так что делать какие-то выводы сложно.

Тесты «Формулы-1» в Барселоне будут длиться до пятницы, 21 февраля. Леклеру предстоит провести за рулем «Феррари» утреннюю сессию в четверг, 20 февраля. После этого место в машине займет его партнер по команде, Себастьян Феттель.