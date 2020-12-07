Квят заявил, что «Гран-при Сахира» стало лучшим в сезоне

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят оценил свое выступление на «Гран-при Сахира». Он занял седьмое место.

«Это была очень хороший уик-энд для меня, и я надеялся на еще более лучший результат — цитирует россиянина официальный сайт команды. — Когда выехала машина безопасности, я подумал, что сейчас не лучшее время для этого, но седьмое место — это все равно неплохой результат. Сегодня мы как команда сделали все правильно, до этого у меня была отличная квалификация. Я очень доволен своим выступлением. Это была хорошо проведенная гонка и лучший уик-энд в году для меня. Очень приятно заработать более чем заслуженные очки».

Выиграл гонку пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Вторым стал Себастьян Окон из «Рено». На третьей позиции Лэнс Стролл, партнер Переса по команде. Квят показал лучший результат в сезоне на «Гран-при Эмилии-Романьи» 1 ноября (4 место).