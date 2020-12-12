Квят подвел итоги пятничных практик «Гран-при Абу-Даби»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о результатах пятничных сессий свободных заездов «Гран-при Абу-Даби».

— Нам удалось получить информацию о поведении машины и проехать достаточно много кругов, но у меня нет ощущения, что мы сделали все правильно, — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Квята. — Условия в первой и второй практиках очень отличались, результаты второй сессии, как обычно, ближе к тем, которые будут в квалификации и гонке. Надеюсь, что в субботу мы найдем несколько десятых, чтобы удачно квалифицироваться.

Заключительный этап сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Абу-Даби», проходит с 11 по 13 декабря. Квят стал восьмым по итогам первой практики, во второй сессии россиянин показал 11-й результат.