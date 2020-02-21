Квят едва не столкнулся с Грожаном на тестах в Барселоне

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят чуть не столкнулся с французом Роменом Грожаном («Хаас») во время тестов в Барселоне.

Квят на повороте очень близко прижался к Грожану, но все-таки избежал контакта.

Напомним, что в утренней сессии третьего дня тестов Квят стал четвертым. Лучшее время показала Валттери Боттас («Мерседес»).