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Кубица может перебраться в DTM

10:02
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Руководитель спортивного отдела «Ауди» Дитер Гасс рассказал, что пилот «Уильямса» Роберт Кубица может продолжить карьеру в DTM. 34-летний поляк выступает в нынешнем сезоне в «Формуле-1» неудачно.

— Кубица очень интересный гонщик для DTM, — цитирует F1i Гасса. — Пока рано говорить о подробностях переговоров. Лично с Кубицей я пока не говорил, но общался с его представителями. Сейчас интерес к DTM растет. Это очень хороший знак.

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