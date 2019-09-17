Кубица может перебраться в DTM

Руководитель спортивного отдела «Ауди» Дитер Гасс рассказал, что пилот «Уильямса» Роберт Кубица может продолжить карьеру в DTM. 34-летний поляк выступает в нынешнем сезоне в «Формуле-1» неудачно.

— Кубица очень интересный гонщик для DTM, — цитирует F1i Гасса. — Пока рано говорить о подробностях переговоров. Лично с Кубицей я пока не говорил, но общался с его представителями. Сейчас интерес к DTM растет. Это очень хороший знак.