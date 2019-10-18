Кубица может начать сотрудничество с «Хаасом»

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица может сохранить связь с «Формулой-1» в следующем сезоне. Поляк подтвердил ранее, что покинет британскую команду после окончания нынешнего сезона. Вероятнее всего, он продолжит карьеру в DTM. Однако польская компания PKN Orlen, поддерживающая Кубицу, ведет переговоры с «Хаасом», который ищет титульного спонсора.

Как сообщает GPToday, Кубица может в следующем году работать на симуляторе с «Хаасом», а также получить время за рулем болида в свободных заездах. Ранее «Хаас» подтвердил, что призовыми пилотами команды останутся Кевин Магнуссен и Ромен Грожан.