Кристиан Хорнер: "Гасли останется в "Ред Булле" до конца года, но ему нужно улучшить результаты"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер разочарован тем, как провел первую часть сезона Пьер Гасли. В последней гонке в Венгрии француз уступил своему партнеру по команде Максу Ферстаппену круг.

– Мы не должны бороться с "Альфа Ромео" и "Маклареном", – цитирует RaceFans Хорнера. – Нам нужно, чтобы он боролся с "Феррари" и "Мерседесом". Мы стараемся ему помочь изо всех сил. Очевидно, что отсутствие обеих машин в числе лидеров наносит по нам удар в Кубке конструкторов. Мы должны значительно опережать "Феррари".

Во время летнего перерыва Гасли нужно многое обдумать и извлечь уроки. Для нас очень важно опередить "Феррари", а для этого Гасли должен улучшить результаты. Мы намерены оставить его в команде до конца года. Но он должен лучше реализовывать потенциал машины.