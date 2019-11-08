Кристиан Хорнер: «2020 год станет самым затратным в истории «Формулы-1»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что что введение ограничения расходов одновременно с новым техническим регламентом приведет к повышению расходов в 2020 году.

— При разработке машины 2021 года команды воспользуются неограниченным и неконтролируемым бюджетом, — цитирует Хорнера Autosport. — Как я говорил ранее, лучше бы мы сначала ввели потолок расходов, а через год — сам технический регламент. Тогда мы удержали бы расходы на приемлемом уровне. А так следующий год будет самым затратным в истории «Формулы-1».

Ранее исполнительный директор «Феррари» Луи Камиллери подтвердил, что бюджет итальянской команды будет увеличен в следующем году.