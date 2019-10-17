Команды «Формулы-1» выступили против введения квалификационных гонок

Эксперимента с введением квалификационных гонок в «Формуле-1» в следующем сезоне не будет. Как сообщает F1i, инициатива, исходящая от владельцев «Формулы-1», встретила жесткое сопротивление со стороны гонщиков и команд, которые считают, что это резко повысит расходы на обслуживание машин и риск аварий.

Напомним, предлагалось, что во Франции, Бельгии и России в следующем сезоне вместо квалификации в субботу будет проводиться короткая квалификационная гонка, причем в ней на старте пилоты будут располагаться в порядке, обратном позициям в чемпионате мира.