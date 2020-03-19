Команда «Формулы-1» «Рено» перешла на удаленный режим работы

«Рено» уйдет на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавируса, сообщает Motorsport.com.

Персонал команды будет работать дистанционно до 30 марта, после чего отправится в обязательный трехнедельный отпуск, который перенесли с августа в связи с изменениями в календаре «Формулы-1». На этот срок команда отключит сервера и запретит сотрудникам обмениваться друг с другом электронными письмами.

В этом году уже были отменены или отложены 4 этапа «Формулы-1»: в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Под угрозой находятся гонки в Азербайджане, Испании, Монако и Нидерландах.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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